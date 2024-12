Grève des taxis : plusieurs opérations escargots prévues lundi matin

Des opérations escargots de taxis pour le transport de personnes blessées ou malades sont prévues dès 5 heures, lundi 2 décembre, selon les remontées du réseau France Bleu et de plusieurs préfectures.

Les chauffeurs de taxis conventionnés et véhicules sanitaires légers partagés protestent contre le projet d'une nouvelle convention de l'Assurance maladie qui doit entrer en vigueur en janvier 2025. Elle réduit notamment les tarifs des transports de patients. Selon sa nouvelle version, les patients devront partager avec d'autres malades leur taxi ou leur véhicule sanitaire léger (VSL), avec un détour de dix kilomètres possible par passager, dans la limite d'un détour total de trente kilomètres, et le délai d'attente du transport sanitaire partagé, avant et après les soins, ne devra pas dépasser 45 minutes.

Selon les remontées de la Fédération nationale du taxi (FNDT), des actions sont prévues dans une trentaine de départements lundi matin dont l'Aude, l'Eure, l'Eure-et-Loire, le Calvados, la Gironde, l'Esonne, les Hauts-de-Seine ou encore la Seine-Saint-Denis. Contacté par l'agence Radio France, le premier vice-président de la FNDT ajoute qu'un rassemblement de taxis est prévu mardi matin devant l'Assemblée nationale à Paris. Sur Facebook, l'association "Teamtaxi" lance en effet un appel au "rassemblement statique" autour du Palais Bourbon "et autres rues adjacentes". Tour d'horizon non exhaustif des mobilisations prévues lundi.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dans les Bouches-du-Rhône, "plusieurs rassemblements de taxis sont prévus lundi dès 6h du matin", selon la préfecture du département. Les manifestants prévoient de se retrouver près des centres commerciaux la Valentine, Grand Littoral et Plan de Campagne "pour rejoindre ensuite le péage de Lançon-de-Provence", sur l'autoroute A7. Des perturbations sont attendues "dans les deux sens de circulation".

La préfecture des Bouches-du-Rhône précise que le convoi au départ de Plan de Campagne "à partir de 8h, rejoindra l'A7 au niveau de Vitrolles en passant par les Pennes-Mirabeau".

Celui au départ de "La Valentine, à partir de 7h, rentrera sur l'A50 en direction de Marseille, puis la rocade L2 et l'A7 en direction du péage de Lançon". Enfin, celui "depuis Grand Littoral, à partir de 7h, empruntera l'A55 en direction de Vitrolles, puis l'A7 en direction de Lyon".

Le préfet du département "invite les usagers à anticiper ou décaler leurs déplacements, à éviter les secteurs indiqués ci-dessus et à rester prudents à l'approche des points de congestion".

En Auvergne-Rhône-Alpes

Des taxis du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, de la Loire, de l'Isère, de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme et du Rhône ont l'intention de bloquer lundi matin les accès à la ville de Lyon et à ses hôpitaux, a appris France Bleu Saint-Etienne Loire auprès de l'Union syndicale des taxis de la Loire, Benoît Galliou et auprès du président de la FNAT (Fédération nationale des artisans du taxi) en Haute-Loire.

La préfecture du Rhône prévoit à partir de dimanche minuit "des mesures du plan Palomar", un plan de gestion du trafic. Elle met en garde les organisateurs de ces actions : "Aucun blocage durable ne sera accepté". Par ailleurs, "au moins une voie de circulation devra être systématiquement" laissée libre et "aucune action de filtrage des accès aux hôpitaux ne sera tolérée par les services de l'État". La préfète du Rhône prévient que les forces de l'ordre interviendront en cas de "non-respect de ces engagements pris par les organisateurs".

En Isère, des barrages filtrants sont annoncés aux péages de Saint-Quentin Fallavier sur l'autoroute A43 et de Reventin-Vaugris sur l'A7. La préfecture de l'Isère conseille d'éviter ces secteurs lundi matin. Les manifestants poursuivront ensuite leur route avec l'objectif de bloquer les entrées de Lyon.

En Nouvelle-Aquitaine

Des actions sont prévues également dans les Deux-Sèvres. Une cinquantaine de chauffeurs de taxis prévoient d'y participer lundi matin, annonce Alexis Ferrier, président de l'Union des artisans du taxi des Deux-Sèvres à France Bleu Poitou. Ils précisent que les manifestants ont l'intention de se rendre à Thouars aux alentours de 8h, à Parthenay vers 8h30, à Niort vers 10h30 (le cortège de véhicules doit s'arrêter devant les locaux de la CPAM). Ils prévoient aussi de mener une opération escargot au rond-point de Bessines.