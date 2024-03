Fluoroquinolones : une enquête ouverte sur les effets indésirables anormaux de ces antibiotiques

Le pôle santé publique du parquet de Paris a ouvert une enquête pour blessures involontaires et tromperie, après avoir reçu une vingtaine de plaintes d'usagers de fluoroquinolones. Il disent avoir subi "des effets indésirables anormaux", confirme le parquet de Paris mercredi 27 mars à franceinfo. Ces médicaments sont une classe d'antibiotiques qui peuvent être utilisés lors d'infections bactériennes graves, et sont commercialisés sous différents noms : Oflocet, Ciflox ou Tavanic.

En 2023, une association de patients dénonçait sur franceinfo "six millions d'empoisonnements en France en quatre ans" par les fluoroquinolones, notamment en raison de prescriptions abusives lors d'infections bénignes comme des cystites, des otites ou des sinusites.

Une étude de l'Agence européenne du médicament (EMA) confirmait, en 2023, que plus des deux tiers des prescriptions en France sont faites pour des indications non prévues par les recommandations. "Compte tenu de la gravité de certains de ces effets, comme une atteinte du système nerveux, des troubles neuropsychiatriques, une affection du système musculo-squelettique (douleurs et gonflements au niveau des articulations, inflammation voire rupture des tendons, douleurs et/ou faiblesse au niveau des muscles), et de leur caractère durable dans le temps, invalidant et potentiellement irréversible, l'EMA a réévalué en 2018-2019 le rapport bénéfice/risque des fluoroquinolones. Cette réévaluation a conduit notamment à restreindre leurs indications thérapeutiques et à actualiser leur profil de sécurité d’emploi."