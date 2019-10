Espérance de vie : les femmes vivent plus longtemps, mais pas en meilleure santé que les hommes

Avec l'augmentation de l'espérance de vie, la prise en charge des personnes âgées s'annonce comme étant un défi à relever pour la société française. Et cette espérance continue d'augmenter. "Prenons un bébé qui naît en 2019, si c'est une fille elle vivra en moyenne 85,3 ans. En revanche, si c'est un garçon, c'est 79 ans, soit six ans de moins", explique Paul-Luc Monnier sur le plateau du 19/20. Mais il faut aussi regarder l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans perte d'autonomie.

Une durée de vie "en bonne santé" quasi équivalente

"La différence est beaucoup plus faible", constate alors le journaliste. "Un peu plus de 64 ans pour une femme, et 63 ans pour un homme", détaille-t-il. Pour une femme qui a 65 ans en 2019, elle a une espérance de vie de 23 ans, dont 11 années en bonne santé. Quant à un homme, il a une espérance de vie de quelque 19 ans, dont 10 en bonne santé. Les femmes vivent ainsi plus longtemps, mais pas forcément en meilleure santé.

