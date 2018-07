Vous cherchez des conseils pour survivre en pleine nature ?

Qui n'a pas envie de se couper du monde, de vivre hors du temps... Pour cela, rien de tel qu'une bonne randonnée de quelques heures ou quelques jours. Mais il faut être bien équipé : une trousse de secours, de bonnes chaussures... Mais pas seulement. Des accessoires innovants peuvent vous permettre d'affronter les petits obstacles de Dame nature.



L'incontournable kit de survie

C'est la grande tendance ! On en trouve partout sur Internet, de 15 à 100 euros. S'il pleut et que vous êtes trempés, vous pouvez vous réchauffer et vous sécher avec une cape et une bougie. Vous trouverez dans les kits de survie une cape qui peut aussi faire tente de fortune. Pour la bougie, un réchaud de secours est inclus. Et pour allumer un feu sous la pluie, il existe des allumettes spéciales qui résistent à tout.



La tente hamac

La loi française n'est pas très souple concernant le camping sauvage. Oubliez les réserves naturelles ou les sites protégés, strictement interdits. Mais si vous souhaitez dormir une nuit dans une forêt classique, cela est normalement toléré. À condition de le faire proprement. Vous pouvez donc opter pour la tente hamac.

La toile est ultra légère et surtout renforcée sur le dessous pour éviter les piqûres d'insectes. Avec cette tente, pas de risque d'être asphyxié, car elle présente un zip de respiration sur toute la longueur. Et pour ouvrir le hamac la nuit, le fabricant a mis en place un système phosphorescent. Cette tente contient aussi des pochettes à l'intérieur pour ranger ses affaires...



Le kayak modulable

Un kayak c'est gros, c'est lourd et il doit être transporté sur le toit d'une voiture. Nous vous proposons donc un kayak modulable, facilement démontable ! Il suffit d'assembler les pièces de puzzle et vous voilà avec un kayak prêt à être mis à l'eau. Il est même possible de l'utiliser pour une partie de pêche car il comporte des porte-cannes et divers espaces pour ranger ses outils. On y est plutôt confortable, et surtout en sécurité.



