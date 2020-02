VIDEO. Une application permet de savoir quel est l\'impact environnemental de vos vêtements

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Nous avons réalisé que nous avions très peu d'informations sur nos vêtements."

Marguerite Dorangeon a co-fondé l'application Clear Fashion. L'objectif : faire connaître les pratiques des marques textiles en quelques clics. Conditions de travail, impact sur les animaux, textiles utilisés… La note finale d'un vêtement contient plusieurs critères.

La mode, une des industries les plus polluantes

Chaque année dans le monde, la mode rejette 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, presque autant qu'un pays comme le Japon. "Il y a plus de 100 milliards de vêtements produits chaque année dans le monde. La production des matières premières, les traitements comme la teinture, le transport et toutes les autres étapes font de l'industrie textile l'un des secteurs les plus polluants", explique Marguerite Dorangeon. En effet, selon leur mode de production, les habits peuvent entraîner : du gaspillage d'eau, des risques sanitaires, de la maltraitance animale, des pollutions d'écosystèmes... "La meilleure solution, c'est de garder ses habits le plus longtemps possible, de les réparer, d'acheter d'occasion", conclut Marguerite Dorangeon.