VIDEO. Tuto : 3 techniques zéro déchet pour faire sa vaisselle

Le liquide vaisselle

Il existe des alternatives au traditionnel liquide vaisselle emballé dans du plastique et contenant souvent des produits toxiques. Par exemple, le savon de Marseille est très efficace : en râper 50 grammes. Prendre 80 cl d'eau. Dans une casserole, porter à ébullition. Ajouter le savon de Marseille. Couper le feu et bien mélanger jusqu'à ce que les copeaux soient complètement dissous. En option, il est possible d'ajouter deux gouttes d'huile essentielle bio de citron pour un effet antiseptique. Les huiles essentielles sont à utiliser avec précaution et fortement déconseillées pour les enfants, les personnes épileptiques et les femmes enceintes ou allaitantes. Ce produit vaisselle maison comporte trois avantages : il est écologique, il n'est pas mauvais pour la santé et est économique. Il faut compter environ 50 centimes d'euros pour 1 litre de produit.

Les tablettes pour lave-vaisselle

Dans un saladier, verser 60 grammes de bicarbonate de soude, 80 grammes de cristaux de soude, 85 grammes de percarbonate de soude, 80 grammes d'acide citrique. Bien mélanger. Ajouter deux cuillères à café de jus de citron.

Une fois la réaction terminée, mélanger de nouveau. Répartir dans des bacs à glaçons en tassant légèrement et attendre 12 heures. Démouler et stocker dans un bocal.

Enfin, pour remplacer l'éponge à la durée de vie limitée et non recyclable, il est possible d'utiliser un tawashi, une alternative facile à réaliser.