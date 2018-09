VIDEO. Tanzanie : grimper une montagne de bouteilles en plastique avec un ballot de 70 kilos sur la tête est un véritable enfer

Le magazine "Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #cashinvestigati) a pu pénétrer dans la plus grande usine de recyclage de bouteilles en plastique à Dar es Salam, en Tanzanie. Et voici ce qu’il y a découvert : une montagne de bouteilles vides que les employés gravissent avec des ballots de 70 kilos sur la tête !

Au premier abord, il est possible de trouver cela beau, cette montagne bleue sur fond bleu, avec cet incessant va-et-vient de grimpeurs plus petits que leur fardeau… avant de discuter avec les ouvriers. "Le plus gros problème ici, c’est le soleil. Je vous le promets, c’est le soleil", dit une femme.

Des bouteilles réduites en paillettes avant le recyclage

"Vous n’imaginez pas à quel point ça peut être sale... Et nous devons ramasser ça à mains nues", témoigne une autre ouvrière. On procède à un dernier tri au pied de la montagne : les bouteilles de couleur ou les sachets sont laissés de côté et les bouteilles transparentes, bientôt réduites en paillettes avant le recyclage, sont mises en sac.

L’entreprise expédiait tous ces déchets en plastique vers la Chine, le plus gros acheteur de cette matière à recycler dans le monde, jusqu’à très récemment…

Extrait de "Plastique, la grande intox", une enquête de Sandrine Rigaud diffusée mardi 11 septembre à 21 heures sur France 2.