VIDEO. Pourquoi certaines odeurs nous rappellent-elles des souvenirs ?

Stuart Firestein, professeur de neurosciences à l'université de Columbia, étudie le système olfactif depuis plus de 35 ans. "Quand vous mâchez les aliments, vous envoyez des vapeurs à l'arrière de votre palais, vers ce que l'on appelle l'épithélium olfactif, puis aux cellules de votre nez qui les inhalent", explique-t-il.

Les odeurs liées aux émotions créent des souvenirs forts. "Quand on sent quelque chose (…) On se rappelle toujours des souvenirs chargés d'émotions : la cuisine de votre grand-mère, votre premier amour, votre premier jour d'école", explique Stuart Firestein. Lorsque l'on vit un événement qui nous affecte beaucoup, les scientifiques constatent que dans le cerveau, dans le système olfactif, il y a une projection de ce que qu'ils pensent être de l'adrénaline.

Un traitement ?

L'odorat peut également nous rappeler des êtres chers ou leur souvenir. Des recherches sont actuellement menées sur le système olfactif pour déterminer si l'odorat peut aider à traiter certaines maladies et certains troubles. "Les patients atteints d'Alzheimer ou les personnes qui souffrent de formes de démence ont des difficultés à créer de nouveaux souvenirs mais leurs anciens souvenirs sont toujours présents", explique le professeur.

Selon lui, il serait donc possible de les soigner avec des odeurs propres à leur vie antérieure, à leur passé, comme les parfums qu'ils ont portés, les repas qu'ils ont cuisinés. Cela permettrait de réveiller un sentiment d'identité.