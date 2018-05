VIDEO. Perturbateurs endocriniens : ils sont partout !

Du triclosan dans le dentifrice, de la benzophénone dans le fond de teint et du parabène dans le rouge à lèvres. Trois perturbateurs endocriniens parmi d’autres. Avec leurs noms barbares, ces produits chimiques troublent notre système hormonal, en particulier celui des tout-petits.

Et on les trouve dans presque tous les produits de consommation, même en très petite quantité. Il y en a plus de 800 : dans l’aspirateur, les peintures ou les jouets, aucune pièce de la maison et aucun membre de la famille n’est épargné.

Personne n'est à l'abri

Une équipe du magazine "Envoyé spécial" a enquêté pendant des semaines sur ces polluants massivement utilisés dans l'industrie chimique, cosmétique ou agroalimentaire. On peut, sans le savoir, les ingérer ou les respirer et certains passent même à travers la peau. Ils sont soupçonnés de provoquer des problèmes d’infertilité et des malformations congénitales.

Extrait de "Perturbateurs endocriniens, nos vies empoisonnées", un reportage diffusé dans "Envoyé spécial" le 3 mai 2018.