VIDEO. Perturbateurs endocriniens : des cocktails parfois explosifs

Au supermarché, les perturbateurs endocriniens sont présents dans tous les rayons. "Envoyé spécial" s'est arrêté devant les produits de cosmétique et d'hygiène et s'est d'abord penché sur la composition d'un shampoing : il contient de la benzophénone 4, un filtre solaire fortement soupçonné d'agir en perturbateur endocrinien qui, ici, est destiné à protéger les cheveux colorés des rayons UV. La benzophénone est aussi utilisée dans les après-shampoings, les gels douche et les vernis à ongles, particulièrement pointés du doigt.

Des produits chimiques qui se boostent les uns les autres

Le plus désolant, c'est que souvent, un vernis à ongles contient plusieurs perturbateurs endocriniens. Sur l'étiquette de celui-ci sont mentionnés de la benzophénone 1, mais aussi du triphényl phosphate, une double couche qui peut se révéler explosive.

Car ce n'est pas toujours la dose qui fait le poison, mais "l'effet cocktail" : c'est l'association de perturbateurs endocriniens qui peut devenir problématique, car ils se boostent les uns les autres, perturbant d'autant plus le métabolisme.

Extrait de "Perturbateurs endocriniens, nos vies empoisonnées", un reportage diffusé dans "Envoyé spécial" le 3 mai 2018.