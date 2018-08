VIDEO. "On se rend compte qu'on ne fait pas les choses pour rien"… Des Youtubeurs replantent des arbres en Tanzanie

Envoyer un mail ? C'est l'équivalent de 19 grammes de CO2 relâchés dans la nature. Taper une requête sur Internet équivaut à un rejet de 7 grammes de CO2. Nos petites actions du quotidien ont donc un impact carbone bien réel. Pour compenser cet impact environnemental, le moteur de recherche solidaire Ecosia a eu une idée plutôt originale.

Ce moteur de recherche est notamment engagé dans le reboisement des monts Usambara, au nord-est de la Tanzanie. Le principe est simple : vous faites une recherche et grâce aux profits publicitaires, des arbres sont plantés sur ces montagnes. Pour participer et faire parler de cette initiative, une dizaine de Youtubeurs et d’artistes français se sont rendus sur place. Brut les a suivi.

6 millions d'arbres

"C'est trop beau ! On dirait un décor de cinéma tellement c'est parfait quoi... Tu sais, la vallée, la brume... Sublime !", lance l’un deux. Enjoyphoenix, Professeur Feuillage, Max Bird, Doc Seven et d’autres Youtubeurs ont pu replanter des arbres dans les montagnes d'Usambara. Tout commence à "la nursery", où les "bébés arbres" sont plantés. "C’est là qu'ils vont les faire pousser dans un premier temps, ils vont leur faire atteindre une certaine taille", explique Maxime Dechelle alias Max Bird. Les jeunes pousses sont ensuite transportées dans les montagnes où il est nécessaire de reboiser. Cette nursery appelée aussi "la pépinière" est gérée par une association locale où 150 personnes s'affairent à cette reforestation.

Cette déforestation a également des conséquences sur la sécurité de la population vivant aux alentours.

C'est concret, on se dit qu'on fait quelque chose pour de vrai et de le voir, de passer d'une recherche Internet à une vraie plantation d'arbres, ça fait plaisir et on se rend compte qu'on ne fait pas les choses pour rien. Marie Lopez, EnjoyPhoenix à Brut

"À la saison des pluies, il y a des écoulements de boue, d'eau, qui font des morts, qui détruisent les maisons et qui emportent toute la terre qui est bonne pour l'agriculture", pointe Mathieu Duméry alias Professeur Feuillage.

Depuis début 2018, 6 millions d'arbres ont déjà été replantés en Tanzanie. L’objectif est de 15 millions d’arbres d’ici la fin de l'année.