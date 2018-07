VIDEO. Mais à quoi les pinces du perce-oreille servent-elles ?

Ces insectes sont connus pour leur impressionnante paire de pinces située à l'extrémité de l'abdomen. S'ils la portent à l'arrière plutôt que sur la tête, c'est parce qu'elle est plus facile à tirer qu'à pousser lors de leurs déplacements.

Des pinces multifonctions

On pourrait croire que ce sont des pinces, mais ce sont plus précisément… des cerques. Il s’agit de pattes qui se sont transformées en appendices postérieurs. Chez les criquets par exemple, ils ne sont pas vraiment utiles. Mais chez les perce-oreilles, ils se sont transformés en arme. Les mâles s'en servent en effet pour se battre lors de combats de domination et les femelles pour défendre leurs œufs.

Autres utilités : la chasse et la défense contre les prédateurs. Enfin, les pinces peuvent même servir à différencier les mâles des femelles. Chez ces dernières, les cerques sont droites tandis que chez les mâles ils sont courbés. Même si bien sûr, cette pince n'aide pas beaucoup… face aux gros animaux.