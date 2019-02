VIDEO. LOCO, une chaîne d'épiceries vertes qui génère zéro déchet et zéro perte

Sensibles aux causes environnementales, quatre jeunes entrepreneuses québécoises ont imaginé une épicerie qui ne produirait aucun déchet, aucun gaspillage et qui ne déploierait que des circuits courts. Aujourd'hui, elles sont à l'origine de la chaîne LOCO qui répond à tous leurs souhaits. "Le but, c'est de vraiment réduire notre empreinte écologique au maximum", soulève Andréanne Laurin, cofondatrice de LOCO.

Plus que d'offrir une gamme complète de produits naturels, les créatrices ont tenu à mettre à disposition un maximum d'informations sur leurs articles. Ainsi, les étalages sont équipés de petites pastilles qui donnent des renseignements sur la provenance de la marchandise et sur les modes de production utilisés. "C'est important pour nous de s'assurer de l'aspect social de notre produit", souligne Andréanne.

Vers un nouveau modèle

"On est vraiment très proches du zéro gaspillage, du zéro perte", explique la cofondatrice de LOCO. Livrés dans des bacs réutilisables, leurs produits ne génèrent aucun emballage et les fondatrices tiennent également à ce que les clients s'accompagnent de leurs propres récipients pour stocker leurs achats sans gaspiller. Et pour empaqueter les articles, les vendeurs ne lésinent pas sur un accessoire totalement biodégradable : "l'Api-flex", une pellicule de chanvre recouverte de cire d'abeille.

Dorénavant, les entrepreneuses québécoises aspirent à démocratiser ce modèle alimentaire plus écologique et plus social. Fondée il y a deux ans et demi, la chaîne LOCO compte déjà trois épiceries "vertes".