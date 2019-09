VIDEO. Les voitures vendues en 2018 vont polluer autant au cours de leur vie que tous les habitants de l\'UE en 1 an

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

4 800 000 000 tonnes de CO₂.

C'est ce que devraient émettre au cours de leur vie, les voitures vendues en 2018 dans le monde. Greenpeace s'est penché sur l'impact climatique des 12 principaux constructeurs automobiles de la planète. Pour les voitures vendues en 2018, l'ONG a calculé les gaz à effet de serre émis lors de leur fabrication, leur utilisation et leur traitement une fois hors d'usage. Et c'est Volkswagen, leader mondial du secteur qui affiche la pire empreinte carbone avec 582 millions de tonnes de CO₂. Juste derrière, on trouve Renault-Nissan et Toyota. "Rien qu'en 2018, Volkswagen, BMW et Daimler ont eu une empreinte carbone qui dépassait les émissions de CO₂ annuelles de l'Allemagne", explique Benjamin Stephan de Greenpeace.

Des mesures encore insuffisantes ?

Plusieurs fabricants mettent en avant des voitures plus économes en carburant et le développement des modèles hybrides ou électriques. Mais selon Greenpeace, les mesures actuelles ne sont pas suffisantes. L'une des cibles de l'ONG : les SUV, ces grosses voitures pouvant ressembler à des 4x4. Alors qu'elles émettent plus de CO₂ que des modèles plus petits, leurs ventes ont été multipliées par 4 en Europe entre 2008 et 2018.