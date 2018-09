VIDEO. "Les maternités de France roulent sur les jantes" : le professeur Israël Nisand tire la sonnette d'alarme

Le professeur Israël Nisand est inquiet. "On est sur les jantes. Les maternités de France roulent sur les jantes", s'alarme le président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Invité dans l'émission "Les Maternelles" sur France 5, lundi 24 septembre, Israël Nisand a alerté sur le manque de moyens accordés aux maternités françaises.

On ne lésine pas sur la sécurité d'un avion, on lésine sur la sécurité d'une maternité. Israël Nisand France 5

"Et ça, ça ne dérange personne, c'est inacceptable, poursuit Israël Nisand. Les sages-femmes me disent : 'j'ai quatre accouchements à faire en même temps, je cours comme une folle et je déteste venir en garde, alors qu'avant j'aimais bien'."

"Il y a des milliers de sages-femmes au chômage"

Alors que le gouvernement a présenté, le 18 septembre, un plan santé pour lutter contre les déserts médicaux et réorganiser l'hôpital, Israël Nisand réclame des embauches dans les maternités sous tension : "On a fermé 200 maternités et on n'a pas répercuté les moyens sur celles qui devaient accueillir les femmes. (...) Il y a des milliers de sages-femmes au chômage. Que fait la police ? Tout ça est une question d'argent, mais on ne lésine pas sur la sécurité des gens qui prennent un avion."

"Nous allons présenter à la rentrée les normes de sécurité d'une maternité. Nous allons faire une enquête pour savoir quelles sont les maternités qui ne sont pas dans les normes et publier la carte de France des maternités où il y a un vrai gros problème de sécurité", a-t-il annoncé.