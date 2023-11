Durée de la vidéo : 6 min

“Il faut être hyper prudent !” Les Français sont de plus en plus nombreux à partir à la cueillette aux champignons munis d’applications mobiles dédiées. Brut a échangé avec Aurélie Sanchez, mycologue, qui met en garde contre les dangers de ces applications aux données parfois imprécises.

“Je déconseille d'aller à la cueillette aux champignons sans aucune connaissance. C'est hyper dangereux. (...) Les champignons, c'est des usines chimiques”. Aurélie Sanchez est mycologue au CEMA (Cercle d’études mycologiques en Aquitaine). Nombreux sont les Français qui apprécient de partir à la cueillette aux champignons en pleine nature, munis d’une app mobile. Mais pour la mycologue, ces applications représentent un vrai danger car “elles ne disposent pas encore assez de données. Les champignons, c'est très polymorphe, ça change et de couleur et de forme trop souvent”. Résultat: sur les “2-3 propositions que l’application va faire, si on ne sait pas faire la différence, c’est hyper dangereux”.

“Plus un champignon est dangereux, plus le temps d'incubation est long”

La France compte en tout 30 000 espèces de champignons. Sur ce total, seuls “une centaine” sont comestibles, “ce qui fait très peu”, souligne l’experte, “une vingtaine sont mortels” et “à côté, il y a encore énormément de champignons toxiques”. En 2022, il y a eu “quasi 2 000 intoxications” ajoute Aurélie Sanchez. Si vous souhaitez vous lancer dans la cueillette aux champignons, la spécialiste recommande de se tourner avant vers une société mycologique. Nombreuses sont celles qui “proposent des sorties. On va identifier les champignons les plus dangereux et puis des bons comestibles aussi”.

Lorsque vous cueillez des champignons, la mycologue conseille aussi de “toujours prendre en photo les champignons avant de les manger”. C’est une mesure de précaution qui peut être très utile en cas d'intoxication. Elle rappelle que les symptômes d’un empoisonnement peuvent être une gastro, une déshydratation ou des nausées. “Plus un champignon est dangereux, plus le temps d'incubation est long”, précise Aurélie Sanchez, qui ajoute que cela peut prendre jusqu’à “24 heures”. Si l’un des symptômes cités auparavant apparaît, vous devez rapidement contacter le centre antipoison de votre région ou le 15.