VIDEO. Evry : un client filme des rongeurs dans la boulangerie d'un supermarché Carrefour

Des rongeurs continuent de se balader dans le magasin Carrefour d’Evry 2 (Essonne). Samedi 31 mars, un client du centre commercial a filmé des rongeurs courant sur les présentoirs de la boulangerie du supermarché. Et ce n'est pas la première fois. Un mois auparavant, un habitant d'Evry avait trouvé des souris dans des vêtements pour bébé, dans les rayons du même supermarché.

"Il était 20h30, et il y avait encore des clients. Du coup, on se demande ce que ça peut donner la nuit, lâche l'auteur de la vidéo au Parisien. Durant cinq minutes au moins, ils étaient là, à courir entre les palettes."

"Carrefour tient à présenter ses excuses"

"A la suite de ce nouvel incident, Carrefour tient à présenter ses excuses à ses clients, indique le groupe au Parisien. Depuis février, nous avons intensifié le contrôle qualité et mis en place des moyens importants, comme le nettoyage complet des locaux et du matériel chaque jour, ainsi que l’intervention quotidienne d’une entreprise spécialisée. Et ces mesures sont appliquées sur le long terme."

La direction de l'établissement a annoncé sa volonté de doubler le nombre de contrôles sur les parties communes du magasin. Un mois auparavant, elle avait déjà promis "des mesures immédiates : nettoyage, retrait des produits, ainsi qu’un dispositif de contrôle renforcé".