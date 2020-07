VIDEO. En Inde, il invente un climatiseur écologique en terre cuite

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Ça ressemble à une ruche géante et pourtant… C'est un climatiseur. Fabriqué à partir de tubes en terre cuite, ça s'appelle le CoolAnt et c'est l'architecte indien Monish Siripurapu et son équipe à Dehli qui l'ont conçu. "Je travaillais avec l'argile depuis des années", explique Monish Siripurapu. L'idée lui est venue lorsqu'il s'est rappelé que les pots en terre cuite étaient utilisés depuis des milliers d'années pour refroidir l'eau. "On s'est dit : "Pourquoi ne pas utiliser le même système mais peut-être d'une manière légèrement plus innovante"", dit-il.

Comment ça marche ?

Tout d'abord, il faut verser de l'eau sur les tubes en terre cuite. Lorsque l'air passe à travers, il en ressort naturellement refroidi. En-dessous, un réservoir permet de stocker l'eau qui est ensuite renvoyée dans les tubes. Le premier prototype a été fabriqué en 2015 pour une usine près de Delhi. CoolAnt n'est toutefois pas encore commercialisé. Monish Siripurapu estime que de telles installations pourraient un jour être intégrées dans la construction de façades de bâtiments. Elles pourraient aider à réduire la chaleur venant de l'extérieur tout en diminuant les effets néfastes de la climatisation.