Brut a accompagné l'unité d'intervention d'urgence des égouts de Paris. Dans cette unité, il y a 36 agents qui travaillent 7j/7 et 24h/24 et qui répondent sur appel téléphonique. "C'est un petit peu les pompiers de l'assainissement", sourit un égoutier.

Un métier risqué ?

"Les agents qui interviennent dans le réseau des égouts, c'est 6h40 parce que l'exposition des travailleurs dans ces milieux, si on la dépasse, on se met en danger et on s'expose à divers problèmes", explique Nicolas Joseph, égoutier. Autres risques : les risques d'intoxication. Pour les éviter, les égoutiers portent un détecteur qui analyse en permanence l'atmosphère de l'égout : le taux d'oxygène, l'H2S, un gaz issu de la décomposition des matières organiques.

Un métier de conviction

Pour les égoutiers, leur travail est avant tout un choix. "On a cette conscience de service public et d'intérêt collectif, d'œuvrer vraiment pour l'usager parisien. Et c'est pour l'action aussi. L'action, on voit bien ; on intervient au petit matin, on intervient la nuit", explique Nicolas. Aussi, en faisant ce métier, les égoutiers ont compris à quel point le système des égouts était similaire à un système naturel qu'il faut préserver au maximum : "On a la source, la chasse d'eau, ça va tomber dans un petit ruisseau qui lui va tomber dans une rivière, cette rivière va aller dans un fleuve et le fleuve dans la mer."