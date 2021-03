C'est la plus grande décharge sauvage de France. Pendant 6 ans, de nombreuses entreprises y ont jeté leurs déchets. Le but : ne pas payer le recyclage...

"Ça, c'est vraiment l'œuvre de professionnels, certains artisans, certains auto-entrepreneurs, qui, bien sûr, pour pas payer et pour pas déclarer les chantiers qu'ils font au black viennent ici s'en donner à cœur joie." Gratuites pour les particuliers, les déchetteries peuvent coûter très cher aux entreprises et aux artisans. Dans ce documentaire, des journalistes de Complément d'enquête suivent un élu dans une décharge sauvage à proximité d'Aix-en-Provence. Avec 50 hectares, soit 71 terrains de football, c'est la plus grande de France.



Ici, pendant 6 ans, des entreprises ont jeté leurs déchets pour éviter de payer le recyclage. Seule une butte de terre limite désormais l'accès. Le plus souvent, Jean-Yves Sayag peine à identifier les entreprises fautives, mais aujourd'hui, ses explorations vont nous mettre sur une piste.