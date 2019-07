VIDEO. En Russie, ce lac bleu cristallin attire les touristes... Il s'agit en réalité de la décharge d'une centrale thermique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Bienvenue aux Maldives ? Non. Ce lac artificiel à la couleur irréelle est situé en Sibérie... à proximité d'une centrale thermique. Le site, qui sert de décharge, est rapidement devenu un phénomène sur Instagram, avec son eau d'un bleu cristallin éclatant dû à la dilution d'oxyde de calcium rejeté par la société gérant les lieux.

Si des panneaux avertissent de la dangerosité des lieux, certains n'hésitent pas à risquer des irritations de la peau ou des problèmes plus graves pour faire la photo parfaite. "J'étais venu pour faire une belle photo. Notre ville est grise et c'est l'un des seuls beaux endroits", a raconté à l'AFP Alexeï Cherenkov, l'un des premiers à avoir popularisé ce site avec une photo sur laquelle on le voit encagoulé sur une bouée en forme de licorne blanche.

Certains "font même des barbecues"

Le cliché lui a aussi valu une irritation cutanée sur les pieds, "déjà partie" d'après lui. Le jeune homme ne conseille toutefois à "personne de goûter cette eau". Selon lui, l'absence de surveillance explique la présence de visiteurs, dont certains "font même des barbecues" sur place.

Au vu de l'engouement, l'entreprise chargée de la gestion de la centrale a jugé bon de rappeler sur son site internet qu'il s'agissait d'"une zone industrielle, pas d'une réserve naturelle ou d'un parc aquatique". Elle a recommandé aux badauds de ne pas s'y baigner et de n'utiliser en aucun cas cette eau pour arroser leurs plantes.