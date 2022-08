“La plupart d’entre nous avons trop de glucose dans le corps. Et quand on a trop de glucose dans le corps, ça nous créé des problèmes. Par exemple, des fringales, des coups de mou, des problèmes de fertilité, de la prise de poids, du sommeil qui n’est pas très reposant…”

"Le vinaigre a un impact incroyable sur notre glycémie"

Après avoir analysé 300 études récentes, Jessie Inchauspé, biochimiste et autrice de “Faites votre glucose révolution”, a réuni 6 conseils pour mieux gérer sa consommation de sucre. Et pour elle, c’est un moyen d’éviter les “pics de glucose” et d’améliorer sa “santé physique et mentale”. Lors d’un repas, la spécialiste préconise par exemple de consommer les aliments dans un ordre bien spécifique. “L’ordre correct c’est : légumes en premier, ensuite protéines et graisses, ensuite féculents et sucres. Exemple de repas : steak-frites-salade. On mange la salade en premier, ensuite le steak et on termine par les frites.”

La biochimiste conseille également privilégier un déjeuner salé plutôt que sucré. "Si le matin, on mange quelque chose de sucré, on crée ce cycle de glucose, de roller coaster on a des fringales toute la journée et on a envie de manger de plus en plus de sucre. Donc ce qu’on fait le matin, on prend du salé au lieu du sucré. Ça peut être du pain avec du fromage, du pain avec un demi avocat, une petite omelette qu’on se fait le matin rapidement…” Ajouter du vinaigre, faire du sport après les repas, grignoter salé… Découvrez les autres conseils de Jessica Inchauspé pour bien gérer votre consommation en sucre.