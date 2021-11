Vallée de Chevreuse : les nuisances sonores des motos pèsent sur les riverains

Connue pour ses routes sinueuses et surtout pour sa route des 17 tournants. Dans cette vallée, des centaines de motards chevauchent des grosses cylindrées. Gros problème, le bruit des moteurs parfois assourdissants. Il devient de plus en plus pénible pour les riverains. "Ça ne me préoccupe pas. Parce qu'en fait, la moto ça fait du bruit naturellement", lâche un motard.





Une situation insupportable



Les habitants ne supportent plus le bruit des engins à deux-roues de plus en plus régulier dans la commune. "C'est juste la répétition du bruit de tous qui fait qu'au bout d'un moment ça devient insupportable", peste une habitante. Face aux protestations des riverains, des radars sanctions seront mis en place, faire trop de bruit et ainsi gêner le voisinage sera passible d'une amende de 135 euros.