Vague de chaleur : un épisode de pollution de l'air à l'ozone est prévu dans une vingtaine de départements

Un épisode de pollution de l'air à l'ozone est prévu ce jeudi dans une vingtaine de départements des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ile-de-France, Hauts-de-France et Grand Est. Il est favorisé par le temps ensoleillé et les fortes chaleurs.

Les antennes régionales d'Atmo, l'association agréée pour la suveillance de la qualité de l'air, indiquent dans des communiqués que les niveaux d'ozone dépassent le seuil d'information et de recommandation dans une vingtaine de départements, à cause des fortes chaleurs et du temps ensoleillé.

Les départements concernés sont : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme, Hauts-de-France, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Vaucluse, Bouches-du-Rhône et la vallée du Rhône en Drôme.

Réduction de la vitesse sur les routes

Les préfectures du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et la préfecture de police de Paris ont pris des mesures pour préserver la qualité de l'air. Les vitesses maximales à partir de 90 km/h seront abaissées de 20km/h. Les travaux d'entretien sont également suspendus : il est interdit de passer la tondeuse, de brûler des déchets, d'utiliser du white spirit ou de la peinture.

Ces préfectures conseillent également dans leurs arrêtés de limiter au maximum l'usage de la voiture, de limiter les activités physiques et sportives intenses à l'extérieur. Il est recommandé aussi aux personnes vulnérables de privilégier "les sorties les plus brèves, celles qui demandent le moins d'efforts et d'éviter de sortir dans l'après-midi".