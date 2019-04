Un Néerlandais achève en Australie le "voyage le plus long du monde" en voiture électrique

Il a traversé 33 pays et parcouru 95 000 kilomètres entre les Pays-Bas et l'Australie.

Wiebe Wakker a finalement garé son "Blue Bandit" dans une rue de Sydney. Dimanche 7 avril, ce Néerlandais a bouclé dans la ville australienne un voyage en voiture électrique de 95 000 km à travers le monde. Son projet, baptisé "Plug me in project" ("le projet branchez-moi") visait à faire la promotion de ce mode de transport face au changement climatique.

Il lui a fallu plus de trois ans pour effectuer ce voyage à travers 33 pays entre les Pays-Bas et l'Australie. Il est ainsi passé entre autres par la Turquie, l'Iran, l'Inde, la Birmanie, la Malaisie et l'Indonésie, le parcours étant déterminé par les propositions qu'il recevait sur son site internet. C'est d'ailleurs chez ses hôtes qu'il pouvait "se brancher" afin de recharger les batteries de son "Blue Bandit", un break qu'il a fait modifier en véhicule électrique, et ainsi continuer son voyage.

Près de 7 000 de litres de pétrole économisés

Le trajet a été financé par des dons, qui ont contribué à l'alimentation électrique du "Blue Bandit" ainsi qu'à la nourriture et l'hébergement de son conducteur.

Wiebe Wakker a estimé qu'avant modification, son véhicule aurait consommé 6 785 litres de pétrole pour effectuer un tel trajet. Avec une recharge, le "Bandit" peut parcourir 200 kilomètres, a-t-il précisé, déclarant avoir dépensé seulement 300 dollars (267 euros) en électricité lors du trajet.