Tendances : que valent vraiment les cosmétiques maison ?

La grande mode est à la fabrication de ses propres crèmes et masques de beauté. C’est économique, et les influenceurs des réseaux sociaux s'en emparent. Attention toutefois lors des manipulations.

En France, de plus en plus de consommateurs se lancent dans la fabrication de leurs propres cosmétiques, et les boutiques spécialisées se multiplient. Maîtriser la composition de ses produits pour plus de naturel, c’était la préoccupation de Julie Quatrehomme, lorsqu’elle a commencé à fabriquer ses propres cosmétiques, il y a quatre ans. Elle partage régulièrement ses astuces sur les réseaux sociaux, et cumule aujourd’hui plus de 90 000 abonnés. Elle souhaite "montrer qu’il y a une autre manière de faire".

Un marché porteur

Le marché est si porteur que plusieurs marques s’en sont emparé. Dans une boutique spécialisée, on trouve tous les ingrédients pour se lancer. Pour une balance de précision et différents ustensiles de base, il faut compter 29,90 euros, et ajouter 24,25 euros d’ingrédients pour une crème hydratante. Le coût de départ est important, mais les économies se font sur le long terme.

Pour garantir la sécurité de leurs mélanges d’ingrédients, la plupart des marques proposent des recettes, qu’elles assurent validées en laboratoire. "La cosmétologie, ce n’est pas de la cuisine", met toutefois en garde le Dr. Laurence Netter, dermatologue esthétique, qui prévient des "risques infectieux".