Tendance : cultiver son jardin 100% naturel

Daniel Moatti se donne bien du mal dans son jardin. Ce retraité désherbe désormais à la main, il a fait le choix d'un espace vert 100% naturel. Protéger sa santé, bannir les produits chimiques, valoriser ses déchets... les objectifs sont nombreux. Après avoir tondu son gazon, il dépose l'herbe coupée sous ses arbres, une manière de les protéger des insectes.

Des visites chez des particuliers

Cet ancien biologiste médical souhaite créer un potager, pour cela, il a rendez-vous dans l'un des 600 jardins naturels que des particuliers font visiter samedi 15 et dimanche 16 juin. En deux heures de visite, les amateurs de jardinage découvrent ainsi une méthode moins conventionnelle pour récolter ses légumes. "Ça me fait plaisir de voir comment cela pousse sans maladies, sans utiliser trop d'eau", décrit une femme. Ces espaces verts qui respectent la nature sans trop d'intervention de l'homme tentent de plus en plus en plus de particuliers.

