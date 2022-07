Sensibilisation aux algues vertes, baignade matinale et service national universel dans le Nord… L’actualité du vendredi 8 juillet en France

Baignade à Arcachon, pédagogie sur les algues vertes dans les Côtes-d’Armor et premiers secours dans le Nord… France Télévisions revient sur l’actualité du vendredi 8 juillet.

L’humour, pour sensibiliser au problème des algues vertes qui polluent les côtes bretonnes. Dans la baie de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), des militants associatifs viennent informer les vacanciers. Les militants pointent le rôle de l’agriculture intensive. Les vacanciers se montrent réceptifs. "C’est bien de venir nous sensibiliser encore plus", estime une femme. En descendant plus au sud, à Arcachon (Gironde), c’est l’heure des vacances, et du plaisir de piquer une tête tôt le matin. L’eau est à 18 °C, plutôt frisquet, mais de quoi réveiller deux saisonniers avant leur journée de travail.



Apprendre à sauver des vies

Au travail aussi, ces jeunes du service national universel, dans le Nord. 92 adolescents apprennent les gestes de premier secours, épaulés par les pompiers. "Aujourd’hui, c’était bien, car la formation était très poussée. On a appris des massages cardiaques, des positions de sécurité, la PLS par exemple aussi", raconte une jeune fille. Après ces quelques heures de formation, ces jeunes pourront un jour, peut-être, sauver des vies.