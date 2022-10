Sciences : des écoliers à la rencontre de chercheurs

France 3 Poitou-Charentes : A. Darrigrand, C. Paquier, M. Sitaud

La Fête de la science débute samedi 8 octobre et durera jusqu'au 17 octobre. Dans les Deux-Sèvres, des élèves de primaire se sont rendus au CNRS de Chizé. Pour eux, c’est une manière d'apprendre au contact des scientifiques de façon originale.

Des élèves de primaire n’auraient jamais pu imaginer manipuler un jour des serpents. L’expérience a été rendue possible grâce à la Fête de la science, avec une journée passée au CNRS de Chizé (Deux-Sèvres), afin de se glisser dans la peau d’un scientifique et d’apprendre plein de choses. "Au début, j’avais un petit peu peur des serpents, mais maintenant, je n’ai plus peur des serpents parce que je sais qu’ils sont gentils", témoigne Léa, élève en CM2.

Apprendre en s’amusant

En tout, il y a quinze ateliers à découvrir. Pour l’étape suivante, il faut se vêtir d’une blouse blanche. Le but est d’extraire l’ADN d’une banane. Pour le CNRS, l’objectif est de créer des vocations chez les plus jeunes. Autre atelier : apprendre à identifier des oiseaux. La Fête de la science a lieu partout en France pendant dix jours. Elle se tiendra donc jusqu’au 17 octobre.