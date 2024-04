Scandale des eaux Nestlé contaminées : la CGT demande un CSE extraordinaire pour avoir "les explications de la direction"

Le secrétaire du Conseil social et économique (CSE) de Nestlé demande la tenue d’un CSE extraordinaire après le rapport de l'Anses sur la contamination généralisée aux bactéries, pesticides, Pfas, des sources d’eau minérale naturelle exploitées par le groupe Nestlé en France et notamment dans les Vosges, indique la CGT de Nestlé, jeudi 4 avril dans un communiqué. Le CSE extraordinaire doit permettre d'obtenir "au plus vite les explications de la direction et son retour sur les conclusions de l'Anses".

La CGT de Nestlé Waters Supply Est (NWSE) se dit "très surprise" de l'annonce faite par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Le syndicat rappelle que l’ARS, "organisme d’Etat, via de nombreux contrôles sur nos eaux et forages, garantie la sécurité alimentaire de nos eaux embouteillées". "Il nous paraît inconcevable qu’elle ait autorisé leur commercialisation si la qualité sanitaire n’était pas assurée."

Pas "de conclusions hâtives"

N'ayant pas pu consulter le rapport de l'Anses - remis en février au gouvernement - la CGT ne veut pas "tirer de conclusions hâtives" mais le syndicat assure rester "très vigilant". En fonction des réponses obtenues de la direction de Nestlé lors de ce CSE, la CGT se réserve le droit de demander "un rendez-vous très rapidement" avec la préfète du département des Vosges.

Le syndicat précise que derrière les marques de Nestlé, "il y a des travailleurs, qui, avec toute leur conscience professionnelle et le respect des procédures demandées par leur employeur, produisent des bouteilles d’eaux qui doivent être de qualité". Mais la CGT assure que si des dirigeants de Nestlé ont "trompé l’Etat, les consommateurs, les salariés et leurs représentants, ils devront répondre de leurs agissements".