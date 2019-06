Sauterelles : les champs de Sardaigne littéralement envahis

À chaque tour de roue, des nuées de sauterelles s'envolent, plusieurs millions au moins. Parfois elles envahissent les fermes, obligeant les propriétaires à quitter les lieux. La solution provisoire est de sacrifier les récoltes en Sardaigne (Italie) pour que les insectes ne trouvent rien à manger. Et ainsi ralentir leur progression aux 2 500 hectares actuels.

Sauver ce qui peut l'être

"On n'a jamais vu ça ici. On doit tout abattre entre demain et après-demain sinon ça sera un désastre", se désole un agriculteur italien. Il faut revenir aux années 1940 pour compter autant d'insectes. Ils progressent de champ en champ et semblent chaque jour plus nombreux. Les experts expliquent ce phénomène par le changement climatique et les écarts de température violents en Sardaigne. Ici, sauver ce qui peut l'être est devenu le mot d'ordre. En attendant, des prélèvements sont effectués.

