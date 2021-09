Santé : trop de substances déconseillées aux femmes enceintes dans les produits de maquillage, alerte une association

Certains produits de maquillage sont fortement déconseillés aux femmes enceintes, selon une enquête menée par Wecf France, une association écoféministe qui défend un environnement sain et qui en publie les résultats jeudi 30 septembre.

L'association a analysé la liste des composants d'une cinquantaine de produits, comme les mascaras, les anticernes et les BB crèmes (des baumes anti-imperfections sous forme de crème teintée). Aucune des substances n'est interdite mais une quarantaine sont préoccupantes. On trouve notamment la présence de perturbateurs endocriniens, peu recommandés pour les femmes enceintes. L'enquête montre la présence de sept perturbateurs endocriniens dans les 13 substances qu'elle a classées très préoccupantes. "Ils sont souvent présents en mélange." Sont également présents des nanoparticules, des allergènes et des microplastiques.

Des autorités sanitaires trop lentes à prendre des mesures

Pour réaliser son étude, Wecf France a pris en compte les classifications d'une dizaine d'études internationales. Elles ont notamment été menées par des agences sanitaires françaises ou encore par l'Agence européenne des substances chimiques. Toutes arrivent au même constat et mettent en avant des ingrédients suspects mais toujours autorisés. Une situation due à la lenteur des décisions, selon l'association qui demande "que soit accélérée la réglementation par l’Union européenne des 28 perturbateurs endocriniens avérés ou suspectés utilisés en cosmétique et identifiés par elle comme prioritaires. Depuis un an, les progrès n’ont pas été suffisants." Elle demande également une meilleure identification des substances problématiques, notamment par des logos.