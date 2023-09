Santé : Nicolas Roux de Bezieux, co-fondateur de Badbugs, déplore "un défaut de pédagogie" dans la lutte contre les punaises de lit

Durée de la vidéo : 6 min

Nicolas Roux de Bezieux, co-fondateur de Badbugs, est présent sur le plateau du 12/13 info, vendredi 29 septembre. Ce dernier apporte son expertise sur les punaises de lit, un insecte invasif qui s’invite non seulement dans les foyers français, mais aussi les trains et cinémas.

La punaise de lit, un insecte invasif, ne présente pas de danger pour la santé. "L’impact est plutôt psychologique", précise Nicolas Roux de Bezieux, co-fondateur de Badbugs, invité du 12/13 info, vendredi 29 septembre. Un foyer sur dix est touché par les punaises de lit en France, mais elles s’invitent désormais dans les transports en commun. "Elles se déplacent partout", indique le spécialiste, avant de rassurer : "les transports, c’est plutôt une conséquence de tout le reste. Comme on a de plus en plus de particuliers qui sont touchés chez eux et qui prennent les transports, ils en amènent quelques-unes. [Mais] ce n’est pas l’endroit où on a le plus de chance d’en ramener chez soi."

Un "défaut de pédagogie" ?

Pourquoi ces populations, pratiquement exterminées dans les années 70, sont de retour ? "Il y avait quand même des souches un peu résistantes partout, notamment en Amérique du Sud. C’est revenu beaucoup par les États-Unis, car il a commencé à avoir du tourisme en Amérique du Sud", explique Nicolas Roux de Bezieux.

Il est tout à fait possible de se débarrasser des punaises de lit. "Simplement, ça prend du temps, et il y a souvent un défaut de pédagogie. Les gens réalisent assez tard qu’ils ont des punaises de lit. Souvent, ils font des erreurs et pendant toute cette durée-là, ils risquent d’aller contaminer des proches", analyse-t-il.