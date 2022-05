Santé : les parfums d’intérieur sont-ils dangereux ?

L’air des habitations est souvent plus pollué que l’air extérieur et certains parfums d’intérieur pourraient être nocifs pour la santé. Par exemple, les désodorisants. "Certes, ils masquent les odeurs, mais ils projettent aussi des particules toxiques qui restent en suspension pendant des heures, et donc susceptibles de créer des allergies", explique la journaliste Dorothée Lachaud sur le plateau du 13 Heures, mardi 10 mai. Certains peuvent même contenir du formaldéhyde, une substance classée par les autorités de santé comme cancérigène.



Se méfier des bougies

Même alerte pour les bougies, dont il faut se méfier, car "beaucoup d’entre elles contiennent de la paraffine, une substance dérivée du pétrole et elle est là encore classée cancérigène par les scientifiques. Et si, en plus, la bougie a un parfum synthétique, là, c’est vraiment un mauvais combo, car les propriétés toxiques vont grimper avec la combustion", rapporte la journaliste.