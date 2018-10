Santé : les enfants sont plus exposés à la pollution

Le diesel, principale source de pollution dans les villes, est encore plus dangereux pour la santé des enfants qui respirent à hauteur de pots d'échappement. Selon une étude réalisée par une ONG allemande, les concentrations de dioxyde d'azote sont jusque 37% plus importantes à un mètre du sol qu'à deux mètres. Pourtant, de nombreuses écoles et des crèches se trouvent le long des boulevards.

"Un retard de développement du système respiratoire"

Pour le médecin Gilles Dixsaut, les enfants exposés à la pollution ont plus de maladies respiratoires, infectieuses et d'asthme, et cela peut avoir des répercussions. Ça pourrait entraîner "un retard de développement du système respiratoire et des poumons (...), et ils auront à long terme plus de risques d'avoir des maladies respiratoires". Le diesel en France représente encore 60% des véhicules des particuliers et 95% des utilitaires.