Santé : la pollution est responsable de neuf millions de morts prématurées dans le monde

La pollution serait responsable de neuf millions de morts prématurées dans le monde, selon la revue Lancet. "C'est vrai que 90 % de cette mortalité est concentrée sur les pays qui sont à bas ou à moyens revenus", indique Damien Mascret, médecin et journaliste à France Télévisions, présent sur le plateau du 19/20, mercredi 18 mai. Selon Santé Publique France, entre 2016 et 2019, la surmortalité liée à la pollution a tué 47 000 personnes par an.

Une hausse des cancers du poumon

Lors des pics de pollution, les effets à court terme sont de l'asthme, de la bronchite chronique. "De façon plus générale, pour les personnes qui sont fragiles, en particulier les personnes âgées, il y a un risque accru d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral", poursuit Damien Mascret. À long terme, la pollution atmosphérique peut entraîner des cancers du poumon. "On oublie que tous les jours, malheureusement, dans les villes en particulier, il y a de la pollution qui abime notre santé", conclut le médecin.



