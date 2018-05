Santé : fabriquer du "slime" comporte-t-il des risques ?

Visqueux, bariolé, le slime a tout pour plaire dans les cours d'école. Cette pâte à modeler gluante se répand de plus en plus dans les chambres d'enfants. La plupart fabriquent cette pâte eux-mêmes, ce qui pose problème aux autorités sanitaires. En jouant aux apprentis chimistes, les enfants manipulent des lessives, des colles à papier ou des produits d'hygiène et, sans le savoir, un grand nombre de substances irritantes ou allergisantes. Ces dernières semaines, plusieurs dizaines d'incidents ont été signalés par les centres antipoison.

Des kits de fabrication plus sécurisés

Dans les magasins de jouets, certains fabricants proposent des kits dont les concentrations en substances nocives sont moins importantes afin de protéger les enfants. L'agence de sécurité sanitaire (Anses) se contente d'une mise en garde et invite les parents à mieux surveiller la liste des ingrédients de cette pâte plus dangereuse qu'elle n'y paraît.

