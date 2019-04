Santé : enquête sur le mystère des bébés sans bras

Charlotte est née sans avant-bras gauche. La fillette a vu le jour dans le Morbihan, à Guidel. Dans cette petite ville, quatre enfants nés entre 2011 et 2012 présentent la même malformation. Même constat dans le village de Mouzeil, en Loire-Atlantique, où trois enfants sont nés avec un bras manquant entre 2007 et 2008. Dans l'Ain, on en dénombre huit autres sur un rayon de 17 kilomètres. En dix ans, ils sont 15 au total à présenter le même handicap sur de tout petits périmètres.

Les épandages en cause ?

Pour expliquer ce phénomène, certains scientifiques étudient la piste des pesticides, car toutes les communes concernées par ces naissances énigmatiques sont sur des territoires agricoles. Selon une hypothèse, lors des épandages, des gouttelettes de pesticides portées par le vent auraient pollué l'air respiré par les mamans. Les années 2001 et 2012 ont été particulièrement difficiles pour les cultures du Morbihan. Un document de la Chambre d'agriculture de Bretagne parle d'attaques d'insectes, de prolifération de champignons et de parasites. Pour l'instant, les autorités sanitaires chargées de l'enquête n'écartent aucune piste.

Retrouvez l'intégralité de ce document dans "Envoyé Spécial", diffusé jeudi 25 avril à 21 heures.

Le JT

Les autres sujets du JT