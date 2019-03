Santé : des compléments alimentaires dangereux ?

Il en existe beaucoup pour stimuler votre mémoire, augmenter la concentration, booster les performances du cerveau. Des compléments alimentaires qui promettent monts et merveilles et qui font un carton en pharmacie. "Les clients sont plutôt des jeunes actifs qui vont chercher à avoir un coup de fouet d'énergie et qui vont avoir pour but une augmentation des capacités cognitives et de mémorisation", explique Stéphane Auge, pharmacien.

Au mieux inefficace

Selon 60 millions de consommateurs, certains compléments se révèlent au mieux inefficaces, au pire dangereux. Le magasin pointe notamment la présence de vitamine D dans la plupart des compléments pour enfants et le risque de surdosage. Dans les produits qu'il a passés au crible, le magazine dénonce aussi la présence d'additifs trop nombreux, une teneur trop élevée en sel, ou l'inutilité de certaines plantes.

Le JT

Les autres sujets du JT