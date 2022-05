Santé : comment éviter le coup de chaleur ?

"Dans le coup de chaleur, c'est la température intérieure qui se met à monter et qui dépasse 40 degrés", explique le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 12/13, mercredi 18 mai. "Quand on est à plus de 40 degrés, le corps ne fonctionne plus très bien. On va avoir mal à la tête, on va avoir des nausées, on va être fatigué", poursuit le médecin. Ces signes indiquent que le cerveau est atteint et que la personne est déshydratée.

Boire beaucoup

"Ça veut dire que vous risquez même de perdre connaissance, d'être dans le coma. Il y a même des décès parfois par coup de chaleur. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux", avertit Damien Mascret. Pour faire baisser la température du corps, il faut boire beaucoup, car la transpiration évacue la chaleur. Si une personne est inconsciente, il faut la mettre à l'ombre, la ventiler et la dévêtir. On peut également appliquer du froid sur la carotide, sous le bras ou au niveau de l'aine.