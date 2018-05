Risques du slime : des dizaines de cas signalés mais il y en a "vraisemblablement beaucoup plus", selon l'Anses

Françoise Weber, directrice générale déléguée aux produits réglementés de l'Ansens, interpelle sur les dangers du slime, cette pâte à malaxer gluante et élastique très en vogue chez les enfants et les adolescent.

L'Anses, l'agence nationale de sécurité sanitaire, met en garde, vendredi 4 mai, dans un communiqué, contre les risques du slime fabriqué à domicile. Le slime, c'est cette pâte à malaxer gluante et élastique très en vogue chez les enfants et les adolescents. Mais l'Anses prévient que les ingrédients utilisés peuvent présenter un risque pour la santé, avec des démangeaisons, des brûlures ou de l'eczéma. Des dizaines de cas ont déjà été signalés mais sur franceinfo ce vendredi Françoise Weber, directrice générale déléguée aux produits réglementés de l'Ansens assure qu'il y en a "vraisemblablement beaucoup plus".

franceinfo : qu'est ce qui provoque ces réactions ?

Françoise Weber : Pour les produits qui sont faits à la maison, on ne peut pas les contrôler, ce sont des recettes qui circulent sur internet. On ne sait pas quelles sont les quantités employées, personne n'est là pour vérifier les doses qui sont utilisées. On utilise des colles avec des solvants qui peuvent être neurotoxiques, qui peuvent provoquer des maux de tête. Des composants aussi qui sont très allergisants, et qui peuvent provoquer des eczémas chroniques. Et également un produit qui s'appelle l'acide borique et qui permet de réticuler, de donner sa consistance au slime, qui est indispensable pour le fabriquer. Ce produit est toxique pour la fertilité et la reproduction. Il ne doit être utilisé qu'en très petite quantité et surtout les enfants ne doivent pas être au contact de ce produit de façon prolongée. Par exemple quand on utilise ces produits en milieu de travail, les doses, y compris pour les adultes, sont extrêmement règlementées, pour éviter les effets nocifs. Donc on a beaucoup de problèmes avec ces pâtes faites maison sans aucun contrôle.

Combien de cas vont ont été signalés ?

On a plusieurs dizaines de cas signalés, essentiellement au centre antipoison. Mais ce dont on est sûrs c'est que ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Quand on a quelques cas signalés, on le sait par expérience, on a beaucoup derrière de cas d'allergies, d'eczéma, de maux de tête, pour lesquels on ne fait pas forcément le lien avec l'utilisation du slime. Vraisemblablement il y en a donc beaucoup plus.

Un certain nombre de symptômes se soignent et le plus important, c'est d'arrêter le contact. Mais en ce qui concerne par exemple les effets de l'acide borique qui est reprotoxique, il est très difficile de dire quels peuvent être les effets à long terme.

Peut-on quand même fabriquer du slime en prenant des précautions ou ne faut-il absolument pas le faire ?

Compte tenu des produits utilisés et des toxiques contenus à l'intérieur de ces produits, nous ne recommandons absolument pas de le fabriquer à la maison quels que soient les produits utilisés. Et même le slime commercialisé il faut éviter les contacts trop prolongés. Il est mieux contrôlé, par exemple par la DGCCRF [la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes] qui, quand les taux d'acide borique sont trop importants, retire les produits du commerce, ce qu'elle ne peut pas faire pour les produits faits à la maison. Mais nous continuons à étudier la question. Nous faisons un gros travail sur les cas qui nous sont remontés et sur les conditions d'exposition, et on aura probablement d'autres choses à dire dans les mois qui viennent sur le sujet.