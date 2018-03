Recyclage : la poubelle intelligente

Il pourrait devenir un objet familier entre la corbeille et le robot du futur, et incite à jeter en s'amusant. "R3D3 est un robot de tri intelligent et connecté qui reconnaît les emballages de boissons - les canettes, les gobelets et les bouteilles en plastique -, les compacte et envoie les déchets dans le bac approprié", explique Lauren Cuneo, de chez Green Creative.

Des collectivités intéressées

Le robot peut avaler, compacter et stocker 100 bouteilles, 400 gobelets et 300 canettes, et est même capable de faire la différence entre un téléphone et les déchets. Plus de trois ans ont été nécessaires à cette jeune entreprise de 25 personnes pour créer de toutes pièces et breveter le robot. Présenté en janvier à l'Electronic show de Las Vegas, il intéresse des collectivités dans plusieurs pays.





