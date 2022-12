Pollution : près de Lyon, des familles portent plainte pour écocide

À Grézieu-la-Varenne, près de Lyon, des habitants ont déposé plainte pour écocide. Leur maison est construite sur des sols pollués par une ancienne blanchisserie. Certains ont été relogés en urgence.

C'est une pollution massive que tout le monde avait oubliée et qui remonte aujourd'hui à la surface, obligeant des familles à être relogées en urgence. Des sols et des nappes phréatiques contaminés. Un site industriel entier a été transformé en zone résidentielle sans jamais être assaini. "On n'a aucune idée de l'impact que ça a pu avoir sur notre santé et sur celle de nos enfants", déclare une habitante.



Un solvant volatile hautement cancérigène détecté à très haute dose

Au pied des monts du Lyonnais, à Grézieu-la-Varenne (Rhône), des forêts, de l'espace, le cadre idéal pour élever des enfants. C'est ce que pensait Audrey Marcodini en achetant en 2019 un appartement, aujourd'hui envahi de matériel servant à mesurer la qualité de l'air. Dans son séjour, le taux de trichloréthylène, un solvant volatile hautement cancérigène, est de 8 148 Mg par mètre cube d'air, soit 800 fois le taux toléré. Après des recherches, les riverains du quartier ont découvert que leurs logements avaient été construits sur le site d'une ancienne blanchisserie industrielle, qui a déversé des produits chimiques durant des années.