Pollution : pas d’eau potable pour 25 000 habitants de Châteauroux

Des bouteilles d’eau sont apportées aux personnes les plus fragiles. À Châteauroux (Indre), c'est une distribution d’eau à domicile chez les personnes âgées. "Je bois beaucoup alors cela va me permettre de m’hydrater normalement, sinon il fallait réduire ma consommation", déclare une senior. Dehors, il fait 41 °C, mais il est interdit de consommer l'eau du robinet, contaminée par la bactérie Escherichia Coli. Dans un centre de distribution, les services de la Ville sont sur le pont. C’est un pack d'eau par jour et par famille.



De nouvelles analyses à venir

Un homme craint pour son chien, qui boit beaucoup d’eau. Une habitante ne s’inquiète pas et pense que la situation va s’arranger. 25 000 habitants sont touchés et ne peuvent donc pas boire, ni se laver les dents ou préparer les aliments avec l’eau du robinet. À l’origine du problème, un dysfonctionnement dans le réseau d’eau potable qui a permis à la bactérie de se développer, en faibles proportions. De nouvelles analyses sont attendues dimanche 19 juin.