Polluants : tous les Français sont contaminés

Bisphénol, éthers de glycol, phtalates, parabènes, retardateurs de flamme, composés perfluorés : tous les Français sont touchés par ces six polluants, que l’on retrouve dans les moquettes, les produits ménagers, les meubles, les emballages… Pour parvenir à ces résultats, France Santé publique a mené une enquête en 2014 et 2016 sur 3 600 Français, dont 1 000 enfants. Ces derniers seraient particulièrement concernés par le phénomène.

Limiter les aliments préemballés



“Jouant souvent au sol, les enfants sont au contact de ces polluants, que l’on retrouve souvent au sol dans les environnements intérieurs”, précise Sébastien Denys, directeur santé pour Santé publique France. D’où cette interrogation, plus largement : la pollution corporelle est-elle dangereuse pour la santé humaine, tous âges confondus ? “C’est trop tôt pour le dire car nous n’avons que des informations et données fragmentaires”, analyse Jean-Pierre Cravedi, médecin toxicologue au sein de l’Inra. Pour limiter les risques, il est conseillé de limiter le recours à des produits ménagers et les cosmétiques, de ne pas abuser des aliments préemballés et d’aérer la maison pour faciliter la dispersion des polluants.

