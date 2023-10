"Polluants éternels" : Mieux vaut les interdire au plus vite, même si cela implique "de se graisser les doigts", selon le porte-parole de Générations Futures

La commission de l'environnement du Parlement européen, qui a adopté une proposition sur la réduction de la pollution due aux emballages, envisage de les interdire dans les emballages alimentaires.

Temps de lecture : 2 min

"Mieux vaut interdire les polluants éternels au plus vite", estime sur franceinfo le porte-parole de l'association environnementale Générations Futures, François Veillerette. Les "polluants éternels" désignent les substances per- et polyfluoralkylées, plus connues sous le nom de PFAS.Ce sont des composés fluorés, utilisés depuis les années 1950. Ils sont extrêmement résistants aux températures, aux autres agents chimiques et possiblement cancérigènes.

La commission de l'environnement du Parlement européen a adopté mardi 24 octobre une proposition sur la réduction de la pollution due aux emballages. Elle envisage notamment de les interdire dans les emballages alimentaires.

franceinfo : En dehors de l'industrie alimentaire, où peut-on trouver ces PFAS ?

François Veillerette : On peut trouver des PFAS partout. Il peut y en avoir dans les vêtements, dans les cosmétiques, dans les objets électroniques. Ce sont des produits qui sont très nombreux, la famille des PFAS compte plus de 4 000 composés différents. On les appelle "polluants éternels" parce qu'ils ont une durée de vie très longue, de l'ordre de plusieurs siècles. Il est donc urgent d'agir, parce qu'ils s'accumulent dans l'environnement et, au bout du compte, dans l'organisme des gens.

Quelles sont les conséquences de cette accumulation sur la santé ?

Certains des composés de la famille ont été identifiés comme pouvant être liés à l'apparition de certains cancers, d'autres à des problèmes d'immunodéficience.

"Nombre d'entre eux sont classés comme des perturbateurs endocriniens" François Veillerette à franceinfo

Ils sont également susceptibles d'être à l'origine de problèmes de reproduction. Toutes ces maladies impactent lourdement la santé de la population et le système de santé.

Si le Parlement européen vote la proposition de la commission de l'environnement, les PFAS devraient être interdits dans les emballages alimentaires d'ici 2027. Cet horizon vous semble-t-il réaliste ?

Les ONG, et donc Générations Futures, trouvent toujours que ça ne va pas assez vite. Un horizon d'interdiction 2027, ça laisse quatre ans durant lesquels la population continue d'être exposée à des "polluants éternels" dans les emballages alimentaires.

Il y a deux ans, avec d'autres ONG, Générations Futures a analysé des emballages de fast-food et a trouvé des PFAS à peu près partout. D'une manière générale, le traitement anti gras repose sur l'usage de PFAS. Je pense qu'il vaut mieux se graisser le bout des doigts en mangeant ses frites plutôt que de continuer à ingérer ce type de substances pendant des années.