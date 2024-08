Polluants éternels : la justice ordonne une expertise sur le rôle des groupes industriels Daikin et Arkema, près de Lyon

"On va chercher leur part de responsabilité dans cette pollution", a déclaré le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

La justice a infligé, mardi 6 août, un sérieux revers aux groupes Daikin et Arkema dans le dossier des polluants éternels, en ordonnant une expertise indépendante pour évaluer leur responsabilité historique dans la pollution aux PFAS au sud de Lyon. Un juge des référés, saisi au civil par la Métropole de Lyon, a nommé un collège d'experts chargé de rendre un rapport d'ici au 31 décembre 2025 sur l'utilisation de ces substances chimiques par les deux industriels sur leur site de Pierre-Bénite.

Ces experts pourront exiger des documents et se rendre sur les lieux afin de quantifier les émissions historiques des PFAS par Daikin et Arkema et devront donner leur avis sur les dates à partir desquelles ces entreprises ont eu connaissance des effets potentiellement néfastes sur l'environnement, selon une copie de l'ordonnance rendue vendredi.

Arkema et Daikin pointent l'absence de loi qui interdisent les PFAS

"Pour la première fois, des entreprises sont nommées et on va chercher leur part de responsabilité dans cette pollution", a déclaré à l'AFP le président de la Métropole de Lyon, l'écologiste Bruno Bernard, saluant une "décision historique". A terme, la Métropole compte leur demander d'indemniser le surcoût lié au traitement de l'eau courante, évalué entre 5 et 10 millions d'euros pour faire repasser l'eau courante destinée à ses habitants sous le seuil de référence européen.

Lors de l'audience en mai au tribunal correctionnel de Lyon, les avocats d'Arkema et Daikin avaient demandé au juge de rejeter la demande d'expertise, mettant notamment en avant l'absence de loi interdisant les PFAS.