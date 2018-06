Plastique : attention aux emballages

Quand elle entre dans son supermarché, Kamera Vesic sait qu'elle va y passer un moment. Elle est maman de trois adolescents à l'appétit féroce. Depuis quelques années, il y a quelque chose qu'elle a bien du mal à comprendre. Des emballages partout, même sur les bananes ou sur les oranges : "Ça, ça me semble purement marketing, je n'en suis pas sure, mais je ne vois pas l'intérêt de protéger l'orange, elle a déjà sa peau pour se protéger".

Un tiers des emballages ne sont pas recyclables

Pour nous rendre compte de la quantité de carton et de plastique qu'elle achète, nous lui proposons une petite expérience : garder tous les emballages jetés par la famille pendant six jours dans sa poubelle habituelle. Six jours plus tard, retour chez la famille Vesic. Le résultat : deux sacs au lieu d'un. "J'espère qu'il y a un maximum de choses recyclables, pour qu'elles aient une deuxième vie et ne finissent pas toutes à l'incinérateur". Nous faisons appel à Éléonore Kubik, spécialiste des déchets et de l'environnement, qui va analyser les emballages jetés par la famille. Selon elle, un tiers des emballages ne sont pas recyclables. Pire, certains seraient carrément inutiles.

