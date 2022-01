Oise : tirer les bénéfices de la nage en eau glacée

À Longueil-Sainte-Marie, dans l'Oise, à 10 heures, c'est l'heure de la prise de température de l'eau. "C'est une indication importante pour gérer la sécurité", explique Philippe Kuc, membre de l'association l'Ois'eau libre. Malgré le froid, l'ambiance est chaleureuse. On ne tergiverse pas pour rentrer dans l'eau. Une fois paré d'un maillot et une bouée, c'est le saut dans le grand bain. "C'est un peu difficile de parler en sortant de l'eau, mais on est bien après 700-800 mètres de nage", souligne Frédéric Hervelin, président de l'association.

"Soigner les douleurs"

La séance dure quelques minutes pour certains, 28 pour Louis, le plus endurant du groupe. Dès la sortie de l'eau, une autre course commence, celle pour se rhabiller le plus vite possible pour ne pas prendre froid. Mais après, les nageurs constatent un bénéfice sur leur santé. "Ça peut soigner les douleurs et les petits bobos de la vie", estime l'un d'entre eux. La séance se termine ce jour-là par une dégustation de la galette des rois.