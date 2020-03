Océans : du plastique retrouvé dans des crustacés à 11 000 mètres de profondeur

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cela devrait être une formidable nouvelle, c'est en réalité une alerte. Des scientifiques britanniques viennent de découvrir, dans la fosse des Mariannes au milieu de l'océan Pacifique, l'existence d'un nouvel animal qui peuple les fonds marins, un crustacé d'à peine 2cm qui vit à plus de 10 000 mètres sous l'eau. Mais son nom n'augure rien de bon : Eurythenes plasticus. "Nous avons trouvé une microfibre sur un spécimen qui venait d'une profondeur de 6 900 mètres et cette microfibre était constituée à 80% de PET, un plastique utilisé pour fabriquer les bouteilles. C'est l'un des cinq plastiques les plus polluants", explique la biologiste marine Johanna Weston, de l'université de Newcastle, dans le nord de l'Angleterre.

8 millions de tonnes de plastique chaque année dans les océans

Même dans les abysses, les animaux ne sont donc plus à l'abri de la pollution. Le plastique se répand dans les océans à raison de huit millions de tonnes chaque année. "Les animaux des profondeurs ingèrent ces contaminants qui s'infiltrent dans leurs organismes et nous savons que ces polluants réduisent la fertilité", complète Alan Jamieson, maître de conférence dans la même université.

